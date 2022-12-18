Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной.

«Во Франции мы очень уважаем Месси, и если он так силен на этом чемпионате мира, то это тоже благодаря ПСЖ, верно? Но если Месси никогда не выиграет Кубок мира, что ж, очень жаль. В конце концов, Кройф тоже никогда не выигрывал. Сложно сделать прогноз, потому что эта французская команда с самого начала была странной: они не всегда хорошо защищаются, но им везет, и у них хороший вратарь. Ключевым моментом, безусловно, будет сдерживание Месси на нашем левом фланге, где Мбаппе защищается очень слабо, а Эрнандес недостаточно... Но я все еще оптимистичен, я предположу счет 3:2 в пользу сборной Франции» — сказал Леклер «СЭ».

Сегодня, 18 декабря, сборная Франции сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18.00 по мск.