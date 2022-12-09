Замглавы Европарламента задержана по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022

Заместитель главы Европарламента Ева Кайли задержана в столице Бельгии Брюсселе по делу о коррупции, информирует ТАСС со ссылкой на AFP.

Ранее в пятницу, 9 декабря, прокуратура Бельгии заявила о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов.

По данным газеты Le Soir, речь идет о расследования ряда коррупционных сделок в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

ЧМ-2022 — первый, который проходит на Ближнем Востоке.