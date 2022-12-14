Тальяфико — о болельщиках: «Кажется, что аргентинцев здесь больше, чем в Аргентине»

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико поделился мнением о болельщиках, которые поддерживают команду на ЧМ-2022.

Аргентинцы в полуфинале турнира в Катаре обыграли Хорватию (3:0) и вышли в финал, где встретятся с победителем матча Франция — Марокко.

«Кажется, что аргентинцев здесь больше, чем в Аргентине. То, что делают наши люди, просто безумие. Мы отдали все ради них. Что бы ни случилось, эта команда их не разочарует. Мы все играем за одну команду и идем за одной мечтой.

Просим людей продолжать поддерживать нас, потому что мы будем и дальше выкладываться по полной. Мы хотим привезти кубок в Аргентину», — приводит слова Тальяфико Twitter-аккаунт сборной.