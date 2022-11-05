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Сегодня, 14:54

Защитник «Челси» Чилуэлл из-за травмы пропустит ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Бен Чилуэлл.
Фото ФК &quot;Челси&quot;.
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Защитник «Челси» и сборной Англии Бен Чилуэлл пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре из-за травмы, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

«Футболисту сделали сканирование подколенного сухожилия. Результаты показывают, что Чилуэлл получил серьезную травму и, к сожалению, ожидается, что защитник пропустит чемпионат мира.

Теперь Бен приступит к программе реабилитации в медицинском отделении клуба», — говорится в заявлении клуба.

Ранее появилась информация, что у Чилуэлла обнаружили надрыв сухожилия задней поверхности бедра второй степени. Предполагается, что восстановление 25-летнего защитника растянется до февраля.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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