Защитник «Челси» Чилуэлл из-за травмы пропустит ЧМ-2022

Защитник «Челси» и сборной Англии Бен Чилуэлл пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре из-за травмы, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

«Футболисту сделали сканирование подколенного сухожилия. Результаты показывают, что Чилуэлл получил серьезную травму и, к сожалению, ожидается, что защитник пропустит чемпионат мира.

Теперь Бен приступит к программе реабилитации в медицинском отделении клуба», — говорится в заявлении клуба.

Ранее появилась информация, что у Чилуэлла обнаружили надрыв сухожилия задней поверхности бедра второй степени. Предполагается, что восстановление 25-летнего защитника растянется до февраля.