Защитник «Челси» Чилуэлл из-за травмы пропустит ЧМ-2022

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Защитник «Челси» и сборной Англии Бен Чилуэлл пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре из-за травмы, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
«Футболисту сделали сканирование подколенного сухожилия. Результаты показывают, что Чилуэлл получил серьезную травму и, к сожалению, ожидается, что защитник пропустит чемпионат мира.
Теперь Бен приступит к программе реабилитации в медицинском отделении клуба», — говорится в заявлении клуба.
Ранее появилась информация, что у Чилуэлла обнаружили надрыв сухожилия задней поверхности бедра второй степени. Предполагается, что восстановление 25-летнего защитника растянется до февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования