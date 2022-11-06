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Сегодня, 16:24

Защитник ЦСКА Роша ждет победы сборной Бразилии на чемпионате мира-2022

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что ждет победы сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

«Конечно, я жду победы сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре. Я буду следить. У меня есть несколько друзей из состава команды, мы шутим вместе. Самое главное — выиграть кубок мира», — сказал бразилец на всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумбатл».

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Бразилия сыграет в группе G с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Виллиан Роша
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