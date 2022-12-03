Защитник «Лилля» Исмаили считает, что победителем ЧМ-2022 станет Бразилия

Защитник «Лилля» Исмаили рассказал, кто, по его мнению, выиграет чемпионат мира в Катаре.

«В этом году Бразилия выиграет свой шестой чемпионат мира, я это чувствую или, по крайней мере, надеюсь. Этот чемпионат мира очень сложный. Мой прогноз на победу? Бразилия!» — цитирует Исмаили официальный сайт «Лилля».

Сборная Бразилии заняла первое место в своей группе и вышла 1/8 финала ЧМ-2022, где сыграет с Южной Кореей.