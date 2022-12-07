Защитник «Ливерпуля» Робертсон признался, что не следит за ЧМ-2022

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон ответил на вопрос, следит ли за чемпионатом мира по футболу-2022 в Катаре.

«Честно говоря, я его толком не смотрел. Я пытался отвлечься от футбола на пару недель. И, очевидно, я был в другой части света, где разница во времени ощутима», — приводит Mirror слова Робертсона.

Сборная Шотландии не смогла отобраться на чемпионат мира-2022. В полуфинальном стыковом матче за право сыграть на мировом первенстве команда проиграла Украине (1:3).

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пять городах Катара.