10 ноября, 14:28
Защитник «Милана» англичанин Фикайо Томори не поедет на чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщает журналист Мэтт Лоу. Такое решение принял главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Томори редко появлялся на поле в составе сборной Англии и не успел заслужить доверие тренера национального состава. 52-летний специалист сделал выбор в пользу других защитников.
В текущем сезоне 24-летний футболист провел 19 матчей за «россонери» и забил один гол.
Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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