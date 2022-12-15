Защитник опять вывел сборную Франции в финал чемпионата мира

Сегодня, 01:23
Победный гол сборной Франции в матче с марокканцами забил левый защитник Тео Эрнандез.
Футболист «Милана» стал 14-м игроком обороны, которому удалось отличиться в полуфинале чемпионата мира. Любопытно, что именно защитники выводили Францию в два из трех предыдущих финалов. В 1998 году судьбу игры с хорватами решил дубль Лилиана Тюрама, а четыре года назад бельгийцев остановил точный удар Самюэля Юмтити. И только в 2006 году победным для французов стал гол полузащитника Зинедина Зидана, реализовавшего пенальти во встрече с Португалией.
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Голы
|
17.06.1970
|
Карл-Хайнц Шнеллингер
|
ФРГ
|
Италия — 3:4 (д.в.)
|
90' (1:1)
|
17.06.1970
|
Таркизио Бурньич
|
Италия
|
ФРГ — 4:3 (д.в.)
|
98' (2:2)
|
08.07.1982
|
Мариус Трезор
|
Франция
|
ФРГ — 3:3 (пен. — 4:5)
|
92' (2:1)
|
26.05.1986
|
Андреас Бреме
|
ФРГ
|
Франция — 2:0
|
9' (1:0)
|
04.07.1990
|
Андреас Бреме
|
ФРГ
|
Англия — 1:1 (пен. — 4:3)
|
60' (1:0)
|
08.07.1998
|
Лилиан Тюрам
|
Франция
|
Хорватия — 2:1
|
47' (1:1)
|
08.07.1998
|
Лилиан Тюрам
|
Франция
|
Хорватия — 2:1
|
70' (2:1)
|
04.07.2006
|
Фабио Гроссо
|
Италия
|
Германия — 2:0
|
119' (1:0)
|
06.07.2010
|
Джованни ван Бронкхорст
|
Нидерланды
|
Уругвай — 3:2
|
18' (1:0)
|
06.07.2010
|
Макси Перейра
|
Уругвай
|
Нидерланды — 2:3
|
90+2' (2:3)
|
07.07.2010
|
Карлес Пуйоль
|
Испания
|
Германия — 1:0
|
73' (1:0)
|
10.07.2018
|
Самюэль Юмтити
|
Франция
|
Бельгия — 1:0
|
51' (1:0)
|
11.07.2018
|
Киран Триппьер
|
Англия
|
Хорватия — 1:2 (д.в.)
|
5' (1:0)
|
14.12.2022
|
Тео Эрнандез
|
Франция
|
Марокко — 2:0
|
6' (1:0)
«Трехцветные» провели 15-й полуфинал крупного турнира в своей истории и девятый раз подряд добились успеха. В последний раз французы останавливались в шаге от финала 26 лет назад, когда на чемпионате Европы в Англии уступили по пенальти чехам.
|
Дата
|
Турнир
|
Страна
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1958
|
ЧМ
|
Швеция
|
Альбер Батте
|
ФРГ
|
1:3
|
1960
|
ЧЕ
|
Франция
|
Альбер Батте
|
Югославия
|
4:5
|
1982
|
ЧМ
|
Испания
|
Мишель Идальго
|
ФРГ
|
3:3 (пен. — 4:5)
|
1984
|
ЧЕ
|
Франция
|
Мишель Идальго
|
Португалия
|
3:2 (д.в.)
|
1986
|
ЧМ
|
Мексика
|
Анри Мишель
|
ФРГ
|
0:2
|
1996
|
ЧЕ
|
Англия
|
Эме Жаке
|
Чехия
|
0:0 (пен. — 5:6)
|
1998
|
ЧМ
|
Франция
|
Эме Жаке
|
Хорватия
|
2:1
|
2000
|
ЧЕ
|
Бельгия/Нидерланды
|
Роже Лемерр
|
Португалия
|
2:1 (д.в.)
|
2001
|
КК
|
Корея/Япония
|
Роже Лемерр
|
Бразилия
|
2:1
|
2003
|
КК
|
Франция
|
Роже Лемерр
|
Турция
|
3:2
|
2006
|
ЧМ
|
Германия
|
Раймон Доменек
|
Португалия
|
1:0
|
2016
|
ЧЕ
|
Франция
|
Дидье Дешам
|
Германия
|
2:0
|
2018
|
ЧМ
|
Россия
|
Дидье Дешам
|
Бельгия
|
1:0
|
2021
|
ЛН
|
Италия
|
Дидье Дешам
|
Бельгия
|
3:2
|
2022
|
ЧМ
|
Катар
|
Дидье Дешам
|
Марокко
|
2:0
ЧМ — чемпионат мира, ЧЕ — чемпионат Европы, КК — Кубок конфедераций, ЛН — Лига наций.
По числу выходов в финал ЧМ (четыре) сборная Франции занимает пятое место в истории. В 1998 и 2018 годах «Трехцветные» брали титул, а в 2006-м проиграли по пенальти итальянцам. Чаще в решающем матче участвовали аргентинцы, для которых воскресный финал окажется шестым в истории, бразильцы, итальянцы и удерживающие рекорд всех времен немцы.
|
Команда
|
Победы
|
Поражения
|
Финалы
|
ФРГ/Германия
|
4 (1954, 1974, 1990, 2014)
|
4 (1966, 1982, 1986, 2002)
|
8
|
Бразилия
|
5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
|
1 (1998)
|
6
|
Италия
|
4 (1934, 1938, 1982, 2006)
|
2 (1970, 1994)
|
6
|
Аргентина
|
2 (1978, 1986)
|
3 (1930, 1990, 2014)
|
6 (2022*)
|
Франция
|
2 (1998, 2018)
|
1 (2006)
|
4 (2022*)
|
Нидерланды
|
-
|
3 (1974, 1978, 2010)
|
3
|
Чехословакия
|
-
|
2 (1934, 1962)
|
2
|
Венгрия
|
-
|
2 (1938, 1954)
|
2
|
Уругвай
|
1 (1930)
|
-
|
1
|
Англия
|
1 (1966)
|
-
|
1
|
Испания
|
1 (2010)
|
-
|
1
|
Швеция
|
-
|
1 (1958)
|
1
|
Хорватия
|
-
|
1 (2018)
|
1
* Несыгранный финал.
Дидье Дешам, выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (1998) и тренера (2018), стал шестым специалистом, которому удалось вывести свою команду в финал два раза. Ранее подобное удавалось Витторио Поццо, Хельмуту Шену, Марио Загалло, Карлосу Билардо и Францу Беккенбауэру. При этом лишь Поццо, Билардо и Беккенбауэр пробивались в финалы в двух турнирах кряду, а взять два титула получилось только у великого итальянца.
|
Тренер
|
Страна
|
Команда
|
Год
|
Матч
|
Витторио Поццо
|
Италия
|
Италия
|
1934
|
Чехословакия — 2:1 (д.в.)
|
Италия
|
1938
|
Венгрия — 4:2
|
Хельмут Шен
|
ФРГ
|
ФРГ
|
1966
|
Англия — 2:4 (д.в.)
|
ФРГ
|
1974
|
Нидерланды — 2:1
|
Марио Загалло
|
Бразилия
|
Бразилия
|
1970
|
Италия — 4:1
|
Бразилия
|
1998
|
Франция — 0:3
|
Карлос Билардо
|
Аргентина
|
Аргентин
|
1986
|
ФРГ — 3:2
|
Аргентина
|
1990
|
ФРГ — 0:1
|
Франц Беккенбауэр
|
ФРГ
|
ФРГ
|
1986
|
Аргентина — 2:3
|
ФРГ
|
1990
|
Аргентина — 1:0
|
Дидье Дешам
|
Франция
|
Франция
|
2018
|
Хорватия — 4:2
|
Франция
|
2022
|
Аргентина — ?:?
Дешам одержал 14-ю победу на чемпионатах мира в должности главного тренера и догнал по этому показателю чемпиона мира-2002 Луиза Фелипе Сколари. Чаще француза и бразильца выигрывал лишь немец Хельмут Шен, достать которого Дидье сможет только в следующем турнире.
|
Тренер
|
Страна
|
Команды
|
Матчи
|
Победы
|
Хельмут Шен
|
ФРГ
|
ФРГ
|
25
|
16
|
Дидье Дешам
|
Франция
|
Франция
|
18
|
14
|
Луиз Фелипе Сколари
|
Бразилия
|
Бразилия, Португалия
|
21
|
14
|
Марио Загалло
|
Бразилия
|
Бразилия
|
20
|
13
|
Йоахим Лев
|
Германия
|
Германия
|
17
|
12
|
Оскар Табарес
|
Уругвай
|
Уругвай
|
20
|
10
|
Карлос Алберто Парейра
|
Бразилия
|
Кувейт, ОАЭ, Бразилия, Сауд.Аравия
|
20
|
10
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|5
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)