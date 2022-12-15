Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 01:23

Защитник опять вывел сборную Франции в финал чемпионата мира

Кирилл Бурдаков
Статистик
Тео Эрнандез.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Победный гол сборной Франции в матче с марокканцами забил левый защитник Тео Эрнандез.

Футболист «Милана» стал 14-м игроком обороны, которому удалось отличиться в полуфинале чемпионата мира. Любопытно, что именно защитники выводили Францию в два из трех предыдущих финалов. В 1998 году судьбу игры с хорватами решил дубль Лилиана Тюрама, а четыре года назад бельгийцев остановил точный удар Самюэля Юмтити. И только в 2006 году победным для французов стал гол полузащитника Зинедина Зидана, реализовавшего пенальти во встрече с Португалией.

Голы защитников в полуфиналах ЧМ

Дата

Игрок

Команда

Матч

Голы

17.06.1970

Карл-Хайнц Шнеллингер

ФРГ

Италия — 3:4 (д.в.)

90' (1:1)

17.06.1970

Таркизио Бурньич

Италия

ФРГ — 4:3 (д.в.)

98' (2:2)

08.07.1982

Мариус Трезор

Франция

ФРГ — 3:3 (пен. — 4:5)

92' (2:1)

26.05.1986

Андреас Бреме

ФРГ

Франция — 2:0

9' (1:0)

04.07.1990

Андреас Бреме

ФРГ

Англия — 1:1 (пен. — 4:3)

60' (1:0)

08.07.1998

Лилиан Тюрам

Франция

Хорватия — 2:1

47' (1:1)

08.07.1998

Лилиан Тюрам

Франция

Хорватия — 2:1

70' (2:1)

04.07.2006

Фабио Гроссо

Италия

Германия — 2:0

119' (1:0)

06.07.2010

Джованни ван Бронкхорст

Нидерланды

Уругвай — 3:2

18' (1:0)

06.07.2010

Макси Перейра

Уругвай

Нидерланды — 2:3

90+2' (2:3)

07.07.2010

Карлес Пуйоль

Испания

Германия — 1:0

73' (1:0)

10.07.2018

Самюэль Юмтити

Франция

Бельгия — 1:0

51' (1:0)

11.07.2018

Киран Триппьер

Англия

Хорватия — 1:2 (д.в.)

5' (1:0)

14.12.2022

Тео Эрнандез

Франция

Марокко — 2:0

6' (1:0)

«Трехцветные» провели 15-й полуфинал крупного турнира в своей истории и девятый раз подряд добились успеха. В последний раз французы останавливались в шаге от финала 26 лет назад, когда на чемпионате Европы в Англии уступили по пенальти чехам.

Сборная Франции в полуфиналах крупных турниров

Дата

Турнир

Страна

Тренер

Соперник

Счет

1958

ЧМ

Швеция

Альбер Батте

ФРГ

1:3

1960

ЧЕ

Франция

Альбер Батте

Югославия

4:5

1982

ЧМ

Испания

Мишель Идальго

ФРГ

3:3 (пен. — 4:5)

1984

ЧЕ

Франция

Мишель Идальго

Португалия

3:2 (д.в.)

1986

ЧМ

Мексика

Анри Мишель

ФРГ

0:2

1996

ЧЕ

Англия

Эме Жаке

Чехия

0:0 (пен. — 5:6)

1998

ЧМ

Франция

Эме Жаке

Хорватия

2:1

2000

ЧЕ

Бельгия/Нидерланды

Роже Лемерр

Португалия

2:1 (д.в.)

2001

КК

Корея/Япония

Роже Лемерр

Бразилия

2:1

2003

КК

Франция

Роже Лемерр

Турция

3:2

2006

ЧМ

Германия

Раймон Доменек

Португалия

1:0

2016

ЧЕ

Франция

Дидье Дешам

Германия

2:0

2018

ЧМ

Россия

Дидье Дешам

Бельгия

1:0

2021

ЛН

Италия

Дидье Дешам

Бельгия

3:2

2022

ЧМ

Катар

Дидье Дешам

Марокко

2:0

ЧМ — чемпионат мира, ЧЕ — чемпионат Европы, КК — Кубок конфедераций, ЛН — Лига наций.

По числу выходов в финал ЧМ (четыре) сборная Франции занимает пятое место в истории. В 1998 и 2018 годах «Трехцветные» брали титул, а в 2006-м проиграли по пенальти итальянцам. Чаще в решающем матче участвовали аргентинцы, для которых воскресный финал окажется шестым в истории, бразильцы, итальянцы и удерживающие рекорд всех времен немцы.

Все финалисты чемпионатов мира

Команда

Победы

Поражения

Финалы

ФРГ/Германия

4 (1954, 1974, 1990, 2014)

4 (1966, 1982, 1986, 2002)

8

Бразилия

5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

1 (1998)

6

Италия

4 (1934, 1938, 1982, 2006)

2 (1970, 1994)

6

Аргентина

2 (1978, 1986)

3 (1930, 1990, 2014)

6 (2022*)

Франция

2 (1998, 2018)

1 (2006)

4 (2022*)

Нидерланды

-

3 (1974, 1978, 2010)

3

Чехословакия

-

2 (1934, 1962)

2

Венгрия

-

2 (1938, 1954)

2

Уругвай

1 (1930)

-

1

Англия

1 (1966)

-

1

Испания

1 (2010)

-

1

Швеция

-

1 (1958)

1

Хорватия

-

1 (2018)

1

* Несыгранный финал.

Дидье Дешам, выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (1998) и тренера (2018), стал шестым специалистом, которому удалось вывести свою команду в финал два раза. Ранее подобное удавалось Витторио Поццо, Хельмуту Шену, Марио Загалло, Карлосу Билардо и Францу Беккенбауэру. При этом лишь Поццо, Билардо и Беккенбауэр пробивались в финалы в двух турнирах кряду, а взять два титула получилось только у великого итальянца.

Тренеры, которые выходили в финал чемпионата мира более одного раза

Тренер

Страна

Команда

Год

Матч

Витторио Поццо

Италия

Италия

1934

Чехословакия — 2:1 (д.в.)

Италия

1938

Венгрия — 4:2

Хельмут Шен

ФРГ

ФРГ

1966

Англия — 2:4 (д.в.)

ФРГ

1974

Нидерланды — 2:1

Марио Загалло

Бразилия

Бразилия

1970

Италия — 4:1

Бразилия

1998

Франция — 0:3

Карлос Билардо

Аргентина

Аргентин

1986

ФРГ — 3:2

Аргентина

1990

ФРГ — 0:1

Франц Беккенбауэр

ФРГ

ФРГ

1986

Аргентина — 2:3

ФРГ

1990

Аргентина — 1:0

Дидье Дешам

Франция

Франция

2018

Хорватия — 4:2

Франция

2022

Аргентина — ?:?

Дешам одержал 14-ю победу на чемпионатах мира в должности главного тренера и догнал по этому показателю чемпиона мира-2002 Луиза Фелипе Сколари. Чаще француза и бразильца выигрывал лишь немец Хельмут Шен, достать которого Дидье сможет только в следующем турнире.

Лидеры по победам на чемпионатах мира среди тренеров

Тренер

Страна

Команды

Матчи

Победы

Хельмут Шен

ФРГ

ФРГ

25

16

Дидье Дешам

Франция

Франция

18

14

Луиз Фелипе Сколари

Бразилия

Бразилия, Португалия

21

14

Марио Загалло

Бразилия

Бразилия

20

13

Йоахим Лев

Германия

Германия

17

12

Оскар Табарес

Уругвай

Уругвай

20

10

Карлос Алберто Парейра

Бразилия

Кувейт, ОАЭ, Бразилия, Сауд.Аравия

20

10
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Тео Эрнандес
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
1
0
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
пен 4 : 2
1 : 1
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
пен 3 : 4
2 : 2
10.12
18:00
Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
1 : 2
1/2 финала
Скрыть
13.12
22:00
Аргентина
Хорватия
3 : 0
14.12
22:00
Франция
Марокко
2 : 0
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Хорватия
Марокко
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
Аргентина
Франция
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
17.12
18:00
Марокко
П1 2.35 X 3.60 П2 3.10
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 5
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 5 (3)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		5 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		6 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
Футболиста в Иране приговорили к смертной казни. Его обвиняют в вооруженном мятеже
Легендарный матч Овечкина! Сделал хет-трик и забил 800-й гол в НХЛ
В Петербурге задержали приятеля Барецкого по подозрению в убийстве девушки
Немцы начали приезжать на зимовку в Калининградскую область
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит на дорогах в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/2 финала
ЧМ-2022: Аргентина — Франция — финал-шедевр. Но мы навсегда запомним и Марокко
Роберто Соса: «Дух Марадоны вселился в Месси»
Трезеге: «Анри вошел в историю, а Мбаппе делает это сейчас»
Защитник «Тоттенхэма» Доэрти: «Кейн — один из самых сильных людей, которых я знаю»
Дрогба: «Аргентинцы очень агрессивные, они не позволят Мбаппе играть в свой футбол»
Тео Эрнандес — о финале ЧМ-2022: «Месси нас не пугает»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Льорис — о финале ЧМ-2022: «Аргентина — великая команда, за которую выступает игрок, оставивший след в истории футбола»

Коло Муани — о выходе в финал ЧМ-2022: «Волшебно, у меня нет слов, чтобы описать свои чувства»