Рамос: «Мечтаю вернуться в сборную Испании и сыграть на ЧМ-2022»

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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал, что мечтает сыграть за сборную Испании на чемпионате мира-2022 в Катаре.
«Все знают, как много значит возможность защищать эти цвета. Я снова хорошо себя чувствую и буду готов, но, конечно, это зависит не от меня, а от Луиса Энрике, которого я очень уважаю. Я мечтаю вернуться в сборную и сыграть на этом чемпионате мира. Надеюсь, я смогу оказаться в Катаре», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.
Ранее появилась информация, что в расширенный список сборной Испании на чемпионат мира в Катаре включены 55 игроков, в том числе Рамос. Также сообщалось, что страна не планирует публично оглашать расширенный состав.
Сборная Испании сыграет на ЧМ-2022 в группе E с Германией, Японией и Коста Рикой.
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