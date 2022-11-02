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Сегодня, 11:39

Рамос: «Мечтаю вернуться в сборную Испании и сыграть на ЧМ-2022»

Рамос мечтает сыграть за сборную Испании на чемпионате мира-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал, что мечтает сыграть за сборную Испании на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Все знают, как много значит возможность защищать эти цвета. Я снова хорошо себя чувствую и буду готов, но, конечно, это зависит не от меня, а от Луиса Энрике, которого я очень уважаю. Я мечтаю вернуться в сборную и сыграть на этом чемпионате мира. Надеюсь, я смогу оказаться в Катаре», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что в расширенный список сборной Испании на чемпионат мира в Катаре включены 55 игроков, в том числе Рамос. Также сообщалось, что страна не планирует публично оглашать расширенный состав.

Сборная Испании сыграет на ЧМ-2022 в группе E с Германией, Японией и Коста Рикой.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/champions-league/20221101/1001889669/sergio-ramos-ilusion-jugar-mundial-depende-luis-enrique.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Серхио Рамос
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
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