Магуайр: «Хотел бы поблагодарить Саутгейта и болельщиков за то, что сохранили веру в меня»

Защитник сборной Англии Харри Магуайр после вылета с ЧМ-2022 поблагодарил наставника национальной команды Гарета Саутгейта.

«Прошлый вечер принес нам боль. Мы абсолютно опустошены. Хотел бы поблагодарить Гарета Саутгейта и вас, замечательные болельщики, за то, что сохранили веру в меня. Я люблю свою страну и надеюсь, что мы смогли заставить вас ею гордиться», — написал Магуайр в социальных сетях.

Англия в матче 1/4 финала турнира в Катаре проиграла Франции (1:2). В полуфинале французы встретятся с Марокко. Матч состоится в среду, 14 декабря.