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Лисандро Мартинес — о победе на ЧМ-2022: «Для нас огромная гордость заставлять аргентинцев улыбаться»

Мария Гусева
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Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес поделился эмоциями от победы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Мы показали хороший футбол. Когда видишь миллионы аргентинцев позади тебя, ты должен быть готов отдать за них свою жизнь на поле. Мы все были командой. Не только игроки, но и наши болельщики. Даже игроки из других стран говорили о нашей силе. Для нас огромная гордость заставлять аргентинцев улыбаться. Когда видишь радость людей, ты и сам становишься счастливее», — цитирует TycSports Мартинеса.

Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. В финале ЧМ-2022 аргентинцы обыграли сборную Франции (3:3, 4:2 — по пен).

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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