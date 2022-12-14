Отаменди: «В сборной Аргентины 26 воинов, готовых сражаться друг за друга»

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди прокомментировал выход в финал ЧМ-2022.

Аргентинцы в полуфинале турнира в Катаре победили сборную Хорватии (3:0).

«В команде 26 воинов, готовых сражаться друг за друга и за народ. Мы сильны как команда, вот что важно. Мы надеялись на выход в финал. Теперь постараемся сделать все возможное для достижения нашей цели», — приводит слова Отаменди Twitter-аккаунт сборной.

Аргентина в финале ЧМ-2022 в Катаре сыграет с победителем матча Франция — Марокко, который состоится 14 декабря.