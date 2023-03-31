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Сегодня, 13:42

Отаменди сделал татуировку на спине с изображением Месси

Руслан Минаев
Николас Отаменди.
Фото Global Look Press
Татуировка с изображением Лионеля Месси.
Фото Николас Отаменди, Соцсети
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Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди сделал татуировку на спине с изображением форварда чемпионов мира-2022 Лионеля Месси.

На нем нападающий «ПСЖ» гладит кубок чемпионов. Под изображением вытатуирована надпись «Как мне докажут, что что магии не существует?» и дата финального матча с Францией.

Татуировка с изображением Лионеля Месси.
Николас Отаменди, Фото Соцсети

В Катаре Месси провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.

Лионель Месси
Николас Отаменди
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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