Защитник Бразилии Теллес сообщил, что Неймар быстро восстанавливается после травмы

Защитник сборной Бразилии Алекс Теллес рассказал о восстановлении форварда команды Неймара.

Неймар получил растяжение правой лодыжки в матче против Сербии (2:0) и пропустит два оставшихся матча группового турнира ЧМ.

«Неймар быстро восстанавливается. Очевидно, что он является важным игроком сборной. Нам его не хватает, но он делает все возможное, чтобы поскорее вернуться», — приводит слова Теллеса RMC Sport.

28 ноября во втором туре групповой стадии ЧМ-2022 Бразилия обыграла Швейцарию (1:0) и вышла в плей-офф турнира в Катаре.

В заключительном туре групповой стадии Бразилия сыграет с Камеруном, а Швейцария — с Сербией. Обе игры пройдут 2 декабря и начнутся в 22.00 мск.