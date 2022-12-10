Дани Алвес: «Неймар нужен бразильскому футболу»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес заявил, что нападающий Неймар еще нужен национальной команде.

«Этот чемпионат мира был для меня последним, и мне пора сказать об этом. Но я не думаю, что с Неймаром будет то же самое. Он великолепен, бразильскому футболу он нужен», — приводит слова Алвеса Фабрицио Романо.

Ранее Неймар допускал, что может завершить карьеру в сборной после вылета с ЧМ-2022.

Напомним, что сборная Бразилии проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре (1:1, по пен. 2:4).