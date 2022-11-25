Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва упрекнул тренера Сербии Стойковича в неуважении

Центральный защитник сборной Бразилии Тьяго Силва высказался о поведении главного тренера Сербии Драгана Стойчикова после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022, где встречались бразильцы и сербы (2:0).

«Я не люблю много спорить, но их тренер сказал перед матчем: «Вы будете с четырьмя нападающими, а кто будет сзади?» Это неуважение. Дайте немного уважения! Если бы вы изучили нашу команду, то увидели бы, что мы мало пропускаем вне зависимости, сколько у нас форвардов на поле — три или четыре. Тренер Сербии нас не уважал, когда так говорил», — цитирует защитника O Globo.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Бразилии играет в группе G с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Следующий матч бразильцев пройдет 28 ноября против швейцарцев (19.00 мск).