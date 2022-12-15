Тео Эрнандес — о финале ЧМ-2022: «Месси нас не пугает»

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022 против Аргентины.

«Месси нас не пугает. Сборная Аргентины — очень сильная команда. Мы знаем, что матч получится отличным. У нас есть несколько дней на подготовку», — цитирует TF1 Эрнандеса.

На ЧМ-2022 Эрнандес принял участие в 5 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 18.00 (мск).