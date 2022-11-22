Защитник сборной Франции Люка Эрнандес получил травму в самом начале матча против Австралии

Защитник сборной Франции Люка Эрнандес получил травму в самом начале матча чемпионата мира-2022 против Австралии.

Эрнандес пытался вступить в борьбу с соперником, но неудачно упал и сразу схватился за колено.

Поле он смог покинуть только с посторонней помощью.

Отметим, что этот момент привел к голу ворота сборной Франции, так как игрок, который ушел от Эрнандеса, сделал голевую передачу на партнера.