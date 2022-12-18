Варан: «Целый час нас не было в игре. Но мы вернулись и тоже могли победить»

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан подвел итоги финала ЧМ-2022 против команды Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).

«Мы очень разочарованы. Мы отдали все силы, не сдались. Сегодня целый час нас не было в игре.

Но мы вернулись и тоже могли победить. Очень горжусь этой командой.

Эта команда отличается силой духа, единством и верой в победу. Это позволило нам выйти в финал. Но этого было недостаточно для победы», — приводит слова Варана L'Equipe.