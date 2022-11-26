Варан: «Я очень рад, что все же смог выйти на поле»

26 ноября, 23:05
Защитник сборной Франции Рафаэль Варан подвел итоги матча ЧМ-2022 против Дании (2:1).
«Цель достигнута! Мы очень хотели выиграть игру после двух поражений от этой команды за последние несколько месяцев.
Мы знаем, что у нас есть качественные игроки, которые могут сыграть решающую роль и способны принести результат.
Я очень рад, что все же смог выйти на поле. Я много работал, это было непростое время. Чемпионат мира — всегда особенный момент. Я наслаждаюсь каждой секундой.
Мбаппе? Он очень талантливый игрок, который имеет большое значение для нашей команды. Но победа — это коллективные усилия. Не всегда решающую роль играет только талант», - приводит слова Варана L'Equipe.
Команда Дидье Дешама набрала шесть очков после двух туров и возглавляет группу D. Французская сборная также стала первой командой с 2006 года, вышедшей в плей-офф чемпионата мира в ранге действующего победителя.
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