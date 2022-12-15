Фофана — о выходе в финал ЧМ-2022: «Жаль, что Рабьо нет с нами на этом празднике»

Защитник сборной Франции Уэсли Фофана прокомментировал победу над Марокко (2:0) в полуфинале ЧМ-2022.

«Было много часов работы. Жаль, что Адриена Рабьо нет с нами на этом празднике, надеюсь, он будет здесь в воскресенье. Заменить его было нелегко, трудно достичь того уровня, на котором он был с самого начала турнира. Мы работали вместе, и это пошло на пользу.

Жизнь прекрасна... Всего лишь на 24 часа, скажем мы! На данный момент я не осознаю, что буду играть в финале. В раздевалке у Эммануэля Макрона не было слов, он просто сказал: «Поздравляю», — приводит слова Фофана RMC Sport.

Рабьо не поехал с командой на полуфинальную игру против Марокко из-за плохого самочувствия и остался в отеле.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 18.00 (мск).