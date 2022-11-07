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Сегодня, 17:43

Варан успеет восстановиться к старту ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и вице-капитан сборной Франции Рафаэль Варан успеет восстановиться к началу чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает L'Equipe.

Француз получил повреждение в матче чемпионата Англии против «Челси» (1:1). Варан надорвал мышцы задней поверхности бедра.

На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Франции стартует 22 ноября матчем против Австралии. Затем французам предстоит сыграть против Дании и Туниса.

Варан уже пропускал крупный турнир из-за травмы — он не помог сборной Франции на Евро-2016.

Рафаэль Варан
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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