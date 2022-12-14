Защитник сборной Хорватии: «Поздравляю Аргентину с незаслуженной победой»

Защитник сборной Хорватии Борна Соса прокомментировал поражение от Аргентины (0:3) в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«Первые полчаса мы были лучшей командой и контролировали игру. Потом с нами случился пенальти, который, мягко говоря, был спорным.

Мы пропустили два гола, и было сложно после этого. Я поздравляю Аргентину с незаслуженной победой.

Тяжело проиграть полуфинал, потому что ты так близок к финалу. Сегодня мы еще можем немного остыть и отдохнуть, но с завтрашнего дня постараемся подготовиться к следующему матчу. Постараемся вернуться в Загреб счастливыми», — сказал Борна Соса Index.hr.