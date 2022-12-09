Ловрен — о выходе сборной Хорватии в полуфинал ЧМ-2022: «Очень счастлив! Больше сказать нечего»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен в комментарии для спецкорра «СЭ» Севастиана Терлецкого поделился эмоциями от победы над Бразилией (1:1, 4:2 — по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022.

— Очень счастлив! Больше сказать нечего.

— Эта победа — карма Бразилии за ситуацию с кошкой на пресс-конференции перед игрой?

— Я не верю в карму!

В полуфинале турнира в Катаре сборная Хорватии сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.