Защитник сборной Хорватии Гвардиол: «Однажды я смогу рассказать детям, что оборонялся против Месси»

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол высказался об игре против форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси в полуфинале чемпионата мира-2022. Аргентинцы одержали победу в этой встрече (3:0).

«Это был хороший опыт, несмотря на то, что я уже играл против него на клубном уровне. Он совершенно по-разному играет на клубном уровне и в сборной. Я рад, что играл против него, несмотря на то, что мы проиграли. Однажды я смогу рассказать своим детям, что оборонялся против Месси, лучшего игрока всех времен, в течение 90 минут», — цитирует GGFN Гвардиола.

В воскресенье, 18 декабря состоится финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Начало — в 18.00 мск.