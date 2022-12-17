Защитник сборной Хорватии Шутало посвятил бронзу ЧМ-2022 самому себе

Защитник сборной Хорватии Йосип Шутало подвел итоги матча за 3-е место на ЧМ-2022 против команды Марокко (2:1).

«За два дня до матча тренер предупредил, что я буду играть. Сказал, чтобы я просто играл в свою игру и что он знает о моих качествах. Я ждал этого. Я пытался выполнить эту задачу наилучшим образом. Я действительно горжусь нашим достижением.

Я думаю, что только через несколько дней мы поймем, что мы сделали на самом деле. Я хочу посвятить этот успех себе, потому что я думаю, что заслужил его. Я работал для этого всю свою жизнь, но, конечно, я также хочу посвятить медаль моей семье и всей Хорватии», — цитирует Шутало Index.hr.

Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира.