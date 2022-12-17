Рамос обратился к Хакими после поражения в полуфинале ЧМ-2022

Защитник сборной Испании и «ПСЖ» Серхио Рамос обратился к одноклубнику и игроку сборной Марокко Ашрафу Хакими.

«Сегодня грустный день, но завтра ты поймешь, что вошел в историю. Подними голову, мой брат. Поздравляю», — написал Рамос в соцсети.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Марокко проиграла Франции со счетом 2:0.

Марокко сыграет в матче за третье место с Хорватией 17 декабря. Начало — в 18.00 мск.