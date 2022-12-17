Защитник сборной Марокко Хакими оскорбил президента ФИФА Инфантино после матча за бронзу ЧМ-2022

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими позволил себе резкие высказывания в адрес президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после завершения матча за бронзу ЧМ-2022 против команды Хорватии (1:2), сообщает Sport1 со ссылкой на репортера Magenta TV Томаса Вагнера.

Инфантино после финального свистка вышел на поле вместе с другими официальными лицами, чтобы принять участие в церемонии награждения хорватов бронзовыми медалями.

Хакими оскорбил президента ФИФА «самыми сильными словами» и бросил в его сторону, что «ФИФА не хочет, чтобы Марокко выиграло медаль».

Также футболист был крайне недоволен качеством судейства в этом матче.