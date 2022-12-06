Защитник сборной Польши: «Мбаппе — просто демон»

Защитник сборной Польши Бартош Берешиньски поделился эмоциями от игры против нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Что мы могли поделать против сборной Франции? Мы хорошо провели первый тайм, но не смогли забить, за что нас и наказали. Мбаппе — просто демон, он орудовал на моей части поля, и я убедился в этом лично», — цитирует Берешиньски La Repubblica.

Франция обыграла Польшу в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Аль-Тумама» завершилась со счетом 3:1.

Нападающий французской команды Килиан Мбаппе оформил дубль в этом матче.