Защитник сборной Португалии Мендеш пропустит остаток ЧМ-2022 из-за травмы бедра

Защитник «ПСЖ» и сборной Португалии Нуну Мендеш пропустит остаток ЧМ-2022, сообщает Record.

Футболист получил травму левого бедра в матче 2-го тура групповой стадии против Уругвая (2:0). Игрок покинул поле в слезах.

20-летний Мендеш не успеет восстановиться от повреждения до завершения турнира в Катаре.

После двух туров Португалия лидирует в группе H с 6 очками и досрочно гарантировала себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022. В третьем туре групповой стадии португальцы сыграют против Кореи (2 декабря).