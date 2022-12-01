Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш не сыграет до января 2023 года

Защитник сборной Португалии и «ПСЖ» Нуну Мендеш выбыл на два месяца из-за травмы, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо. Он не сможет играть до января 2023 года.

20-летний португалец травмировал левое бедро в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022 против Уругвая (2:0). Игрок покинул поле в слезах.

После двух туров сборная Португалии лидирует в группе H с 6 очками и досрочно гарантировала себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022. В третьем матче португальцы сыграют против Кореи (2 декабря).