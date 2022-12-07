Канселу не стал праздновать первый гол Португалии в матче со Швейцарией. Он остался сидеть на скамейке запасных

Канселу не стал праздновать первый гол в матче против Швейцарии

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу стал единственным из игроков скамейки запасных, кто не праздновал первый гол в матче против Швейцарии (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

После гола Гонсалу Рамуша, крайний защитник остался сидеть на скамейке, в то время как остальные запасные побежали отмечать гол с партнерами из стартового состава. На этот момент обратила внимание португальская газета Record.

Канселу так и не появился на поле, на его позиции весь матч отыграл Диогу Далот, который отметился результативной передачей.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет со сборной Марокко 10 декабря.