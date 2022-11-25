Защитник сборной США Робинсон перед матчем с Англией: «Мне нравится быть андердогом»

Защитник «Фулхэма» и сборной США Энтони Робинсон поделился ожиданиями перед матчем против Англии в групповом турнире чемпионата мира-2022.

«Мне нравится быть андердогом и расстраивать людей. Если получится и в этот раз — будет здорово. Предыдущие составы сборной США добились успеха за счет решимости, настойчивости и скорости работы. Против них никогда не было легко. Если мы будем играть также и добавим свои качества, у нас все будет хорошо», — цитирует Робинсона пресс-служба ФИФА.

Матч Англии и США состоится сегодня 25 ноября. Начало — в 22.00 мск.