Защитник сборной Уэльса Дэвис считает, что Англия будет сильнее с Гарри Кейном в составе

Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис поделился мнением о нападающем Гарри Кейне в преддверии матча с национальной командой Англии.

«Гарри — игрок мирового класса, один из лучших в мире, так что он сделает любую команду лучше, если он там. Это не значит, что у Англии нет способных игроков на замену.

Англия — команда мирового класса. Это будет очень тяжелая игра, но мы должны подготовиться как можно лучше, найти слабые места, которые у них есть, и попытаться извлечь из этого выгоду", — приводит Independent слова Дэвиса.

Команды встретятся 29 ноября в 22.00 по московскому времени. На данный момент сборная Англии занимает первое место в группе В (4 очка), Уэльс — последнее (1 очко).