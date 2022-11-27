Защитник сборной Уэльса Дэвис считает, что Англия будет сильнее с Гарри Кейном в составе

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Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис поделился мнением о нападающем Гарри Кейне в преддверии матча с национальной командой Англии.
«Гарри — игрок мирового класса, один из лучших в мире, так что он сделает любую команду лучше, если он там. Это не значит, что у Англии нет способных игроков на замену.
Англия — команда мирового класса. Это будет очень тяжелая игра, но мы должны подготовиться как можно лучше, найти слабые места, которые у них есть, и попытаться извлечь из этого выгоду", — приводит Independent слова Дэвиса.
Команды встретятся 29 ноября в 22.00 по московскому времени. На данный момент сборная Англии занимает первое место в группе В (4 очка), Уэльс — последнее (1 очко).
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