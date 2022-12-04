Защитник Швейцарии Аканджи прокомментировал игру Криштиану Роналду

Защитник сборной Швейцарии Эммануэль Аканджи считает, что 37-летний форвард Португалии Криштиану Роналду остается топ-голеадором несмотря на возраст.

«Роналду ни в коем случае нельзя давать свободное пространство в штрафной площадке. Против него нужно играть очень плотно», — цитирует игрока Goal.com.

Швейцарии и Португалии встретятся в 1/8 финала ЧМ-2022. Игра состоится во вторник, 6 декабря. Начало — в 22.00 мск.