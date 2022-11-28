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Сегодня, 09:56

Защитник США Циммерман: «Очевидно, что наша цель — выиграть чемпионат мира»

Алина Савинова
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Защитник США Уокер Циммерман высказался о предстоящем матче чемпионата мира-2022 с Ираном.

«Очевидно, что наша цель — выиграть чемпионат мира, и для этого мы должны выйти в плей-офф. Эта игра будет о нас и о том, что нам нужно сделать, чтобы продвинуться вперед и победить. Их контратаки будут иметь ключевое значение», — приводит ESPN слова защитника.

Сборная США набрала 2 очка и расположилась на 3-й позиции в турнирной таблице группы В. Англия с 4 очками занимает первое место, Иран — второе (3), Уэльс — четвертое (1). Матч между командами США и Ирана пройдет 29 ноября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.espn.com/soccer/united-states-usa/story/4816781/us-not-worried-about-iran-at-world-cup-despite-social-media-furor
Чемпионат мира по футболу
Сборная США по футболу
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