Защитник США Циммерман: «Очевидно, что наша цель — выиграть чемпионат мира»

Защитник США Уокер Циммерман высказался о предстоящем матче чемпионата мира-2022 с Ираном.

«Очевидно, что наша цель — выиграть чемпионат мира, и для этого мы должны выйти в плей-офф. Эта игра будет о нас и о том, что нам нужно сделать, чтобы продвинуться вперед и победить. Их контратаки будут иметь ключевое значение», — приводит ESPN слова защитника.

Сборная США набрала 2 очка и расположилась на 3-й позиции в турнирной таблице группы В. Англия с 4 очками занимает первое место, Иран — второе (3), Уэльс — четвертое (1). Матч между командами США и Ирана пройдет 29 ноября и начнется в 22.00 по московскому времени.