Защитники сборной Франции Конате и Варан могут пропустить финал ЧМ-2022 из-за болезни

Защитники сборной Франции Ибраима Конате и Рафаэль Варан могут пропустить финал ЧМ-2022 против команды Аргентины из-за болезни, сообщает RMC Sport.

Также инфекцию подхватил форвард Кингсли Коман, пропустивший тренировку французской команды 15 декабря.

Ранее простуду уже перенесли защитник Дайот Упамекано и полузащитник Адриен Рабьо.

Сборная Франции сыграет против Аргентины в финале ЧМ-2022 18 декабря, начало — 18.00 мск.