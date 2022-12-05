«Фирменный заброс». «Зенит» отреагировал на результативное действие Ловрена в матче 1/8 финала ЧМ-2022

«Зенит» отреагировал на голевую передачу, который сделал защитник Деян Ловрен в матче 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Японии.

Во втором тайме Ловрен помог отличиться партнеру по команде Ивану Перишичу.

«Фирменный заброс Ловрена», — отреагировала на этот момент пресс-служба питерской команды.

Это первое результативное действие Ловрена на чемпионатах мира, он проводит свой 14-й матч на ЧМ за карьеру.