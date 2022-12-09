«Зенит» отреагировал на выход Ловрена в полуфинал чемпионата мира-2022

«Зенит» отреагировал на выход в полуфинал чемпионата мира-2022 сборной Хорватии, в составе которой играет защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен. В четвертьфинале хорваты обыграли Бразилию (1:1, 4:2 — по пенальти).

На ЧМ-2022 33-летний хорват провел 5 матчей за национальную команду и отметился 1 результативной передачей.

В полуфинале турнира в Катаре сборная Хорватии сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.