«Зенит» поздравил Ловрена с бронзой на ЧМ-2022 и выложил его фото с Модричем

«Зенит» поздравил капитана и защитника команды Деяна Ловрена с бронзой на ЧМ-2022.

В субботу, 17 декабря сборная Хорватии, за которую выступает Ловрен, победила Марокко (2:1) в матче за третье место на турнире.

Клуб из Санкт-Петербурга сначала выложил пост в Telegram с фотографией Ловрена, а также эмодзи бронзовой медали и сердца, а затем опубликовал еще один пост со снимком футболиста вместе с Лукой Модричем.

Второй чемпионат мира подряд футболист из РПЛ попал в число призеров турнира. В 2018 году серебряную медаль получил Ведран Чорлука, который на тот момент играл за «Локомотив».