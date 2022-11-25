Желько Петрович: «На мой взгляд, это самый оборонительный чемпионат мира в истории»

Черногорский тренер Желько Петрович поделился мнением о чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Хватает сюрпризов. Турнир показывает, что и Саудовская Аравия с Японией способны демонстрировать отличный футбол. Из топовых команд никто, кроме Бразилии и Франции не произвел реально сильного впечатления. Но все пытаются быть осторожными. На мой взгляд, это самый оборонительный чемпионат мира в истории. В первом туре большинство хотело не проиграть, но во втором туре будет уже зрелищнее», — приводит «РБ Спорт» слова Петровича.

Также он рассказал, какая команда произвела на него наибольшее впечатление.

«Удивительно, но больше всех на турнире меня пока впечатлила Канада, хотя в итоге они проиграли. Да, если бы они действовали от обороны, то все равно наверняка уступили бы Бельгии, но зато у всех сейчас перед глазами стоят их атаки. И их будут продвигать, о них будут говорить, потому что они играли в атаку, быстро, с напором. Но давайте посмотрим матчи второго тура и дождемся третьего — там будут голы, обещаю», — добавил тренер.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.