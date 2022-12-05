Жена Малкина о матче Бразилия — Корея: «Корейцы в режиме 7D наблюдают зрелищный футбол»

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова высказалась о матче 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Корея.

После первого тайма счет 4:0 в пользу бразильцев. Голы забили Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.

«Ришарлисон делает красиво! Бразилия ведет три мяча, сборная Кореи в режиме 7D наблюдает зрелищный футбол», — написала Кастерова в своем Telegram-канале.

В матче 1/4 финала победитель матча Бразилия — Корея сыграет с командой Хорватии, которая ранее прошла Японию в 1/8 финала.