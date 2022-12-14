Жена умершего на ЧМ в Катаре американского журналиста назвала причину смерти мужа

Селин Гундер, жена американского журналиста Гранта Уола, умершего на ЧМ-2022 в Катаре, назвала причину смерти мужа.

«Грант умер от разрыва медленно растущей и не обнаруженной ранее при обследованиях аневризмы аорты с гемоперикардом. Давление в грудной клетке, которое он испытывал незадолго до смерти, возможно, являлось одним из симптомов. Сердечно-легочная реанимация или дефибриллятор не могли спасти его. Его смерть не связана с коронавирусом. Смерть Гранта не связана ни с какими заговорами», — написала Гундер в блоге на сайте своего мужа.

Грант Уол был женат на Селин Гундер с 2001 года. Его супруга — врач и медицинский журналист.

Уол скончался в ночь с 9 на 10 декабря. Он потерял сознание в пресс-ложе во время матча 1/4 финала Нидерланды — Аргентина (2:2; 3:4 — по пенальти). 49-летнему американцу оказали экстренную помощь на месте и доставили в больницу, где была зафиксирована его смерть.