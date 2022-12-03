Жезус восхитился игрой Каземиро в «Реале»

Нападающий сборной Бразилии Габриэль Жезус рассказал, что думает о партнере по команде Каземиро.

«Я не знаю, следили ли английские болельщики за Каземиро до его перехода в «Манчестер Юнайтед». Если хотите убедиться в его качестве, просто посмотрите на его игру за «Реал», — цитирует Жезуса Utd Plug.

На ЧМ-2022 Каземиро отметился одним голом в матче против Швейцарии. Этим летом футболист перешел из «Реала» в «МЮ» за 60 миллионов евро.