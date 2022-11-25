Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»

Бывший футболист сборной Бразилии Жилберту Силва прокомментировал победу команды над Сербией (2:0) в первом туре группы G чемпионата мира в Катаре.

«Второй гол Ришарлисона — лучший гол турнира на данный момент, он заслужил его. Он проделал огромную работу. Это победа фантастическая. После очень трудного первого тайма, когда Сербия закрывала все шансы, Бразилия вышла на второй тайм, играла в свой футбол и создавала моменты», — приводит слова Силвы ВВС.

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка). На третьей строчке Камерун (0 очков), на четвертой — Сербия (0 очков).

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.