Жиньяк посоветовал остерегаться сборную Мексики на чемпионате мира-2022

Бывший нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира-2022 и призвал остерегаться сборную Мексики на турнире.

«Когда ты играешь, как мексиканцы, со страстью и любовью к сборной, это дает тебе что-то особенное. Вдобавок к физической составляющей это может позволить вам доставить большие проблемы сопернику в матче. Это суть современного футбола. Никогда нельзя пренебрегать техническими аргументами. Но команда низкого уровня может вам навредить, если она хорошо подготовлена. Мексиканцы прибыли в Катар как свирепые люди. Вы знаете, мексиканцы воины.

Сегодня они сыграют с Польшей, но самый важный матч у команды будет против Аргентины. Они не собираются упускать это противостояние. Аргентинские игроки сказали, что Мексику нужно уважать. Они сказали это, потому что знают, что мексиканцев сложно победить. Их надо остерегаться. Не могу дождаться, чтобы посмотреть эту игру», — цитирует форварда L'Equipe.

Сегодня, 22 ноября Мексика сыграет против Польши (19.00 мск). Также команда сыграет в группе С против Аргентины и Саудовской Аравии.