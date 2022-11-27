Жиру хотел бы избежать встречи с Аргентиной в 1/8 финала ЧМ

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру заявил, что он хотел бы избежать встречи с Аргентиной на стадии 1/8 финала.

«Мы любим говорить, что для того, чтобы пройти весь путь, нужно обыгрывать любого соперника... Но будет лучше, если мы сможем избежать встречи с Аргентиной на стадии в 1/8 финала», — сказал Жиру в эфире Telefoot.

Сборная Франции обыграла Данию (2:1) и гарантировала себе выходи из группы D и встретится с командой, которая финиширует на втором месте группы С.

Сборная Аргентины, которая сейчас находится на втором месте в группе С (3 очка), встретится с лидирующей Польшей (4 очка) 30 ноября. Начало — в 22:00.