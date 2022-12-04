Жиру побил рекорд сборной Франции в матче 1/8 финала ЧМ-2022, Льорис — повторил

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 забил 52-й гол в составе сборной Франции и вышел на первое место в историческом списке бомбардиров.

Форвард «Милана», выступающий за команду с 2011 года, обогнал Тьерри Анри, который провел за команду на шесть встреч больше. Автор дубля в ворота Войчеха Щенсны Кильян Мбаппе поднялся в рейтинге на седьмое место, обогнав Зинедина Зидана.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции

Игрок Годы в сборной Матчи Голы Оливье Жиру 2011-н.в. 117 52 Тьерри Анри 1997-2010 123 51 Антуан Гризманн 2014-н.в. 114 42 Мишель Платини 1976-1987 72 41 Карим Бензема 2007-н.в. 97 37 Давид Трезеге 1998-2008 71 34 Кильян Мбаппе 2017-н.в. 63 33 Зинедин Зидан 1994-2006 108 31 Жюст Фонтэн 1953-1960 21 30 Жан-Пьер Папен 1986-1995 54 30

Заодно Жиру вышел на чистое четвертое место по числу матчей за сборную, оставив позади ключевого защитника конца 1990-х-начала 2000-х Марселя Дезайи. Выше Оливье располагаются только Анри и дуэт лидеров, в который входят Лилиан Тюрам и капитан команды на ЧМ-2022 Уго Льорис. Четвертьфинальная встреча станет для голкипера «Тоттенхэма» рекордной — 143-й — в трехцветной форме.

Лидеры по матчам за сборную Франции

Игрок Амплуа Годы в сборной Матчи Лилиан Тюрам Защитник 1994-2008 142 Уго Льорис Вратарь 2008-н.в. 142 Тьерри Анри Нападающий 1997-2010 123 Оливье Жиру Нападающий 2011-н.в. 117 Марсель Дезайи Защитник 1993-2004 116 Антуан Гризманн Нападающий 2014-н.в. 114 Зинедин Зидан Полузащитник 1994-2006 108 Патрик Виейра Полузащитник 1997-2009 107 Дидье Дешам Полузащитник 1989-2000 103

Главный тренер французов Дидье Дешам одержал 12-ю победу на чемпионатах мира, догнав по этому показателю обладателя титула восьмилетней давности Йоахима Лева. Чаще побеждали только бразильцы Марио Загалло и Луиз Фелипе Сколари, а также немец Хельмут Шен, повторить рекорд которого у француза получится только на следующем чемпионате.

Лидеры по победам на чемпионатах мира среди тренеров