Жиру посвятил победу над Австралией травмированному Люка Эрнандезу

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру после победы над Австралией (4:1) на чемпионате мира-2022 рассказал, о чем говорил главный тренер команды Дидье Дешам после пропущенного быстрого гола.

«Тренер сказал нам, чтобы мы проснулись. В то время, как Лаки (Люка Эрнандез. — Прим. «СЭ») получил травму, у нас были все мысли с ним, я хотел бы посвятить этот матч ему», — цитирует L'Equipe Жиру.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).